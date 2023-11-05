Скандальний інцидент в чемпіонаті України з футзалу: представник Сокола побив гравця Урагану

Поєдинок 9-го туру Екстра-ліги між командами Сокіл та Ураган не був дограний через повітряну тривогу. Під час вимушеної перерви відбулася неприємна подія.

Івано-франківський Ураган повідомив про побиття свого гравця представниками хмельницького Сокола. Відповідна заява була опублікована на сайті клубу.

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Що відбулося в Хмельницькому

В суботу, 4 листопада, в Хмельницькому проходив матч 9-го туру Естра-ліги між місцевим Соколом та Ураганом з Івано-Франківська. На 17-й хвилині поєдинок було зупинено через повітряну тривогу. На цей момент гості вели з рахунком 2:0. Делегат АФУ за згодою клубів прийняв рішення скасувати матч та перенести гру.

Після виходу з роздягальні один з гравців Урагану почув на свою адресу нецензурну лайку. Словесний конфлікт переріс у бійку. За інформацією Урагану, ініціатором був один з колишніх спонсорів Сокола, а потім до побиття долучився один з тренерів хмельницької команди.

"Факт цих ганебних дій занесено до протоколу матчу. Також у травмпункті було проведено обстеження гравця для визначення тілесних ушкоджень.

Заяву від гравця для притягнення до відповідальності винних було зареєстровано в одному з відділень поліції м. Хмельницький. Представники НФК Ураган готують усі необхідні документи до КДК УАФ.

Віримо, що буде ухвалено справедливе рішення щодо запобігання повторенням подібних інцидентів у майбутньому, адже таким вчинкам не місце у спорті та житті", – йдеться у заяві Урагану.

Зазначимо, що в чемпіонаті України Сокіл та Ураган зіграли по 8 матчів. В турнірній таблиці команда з Івано-Франківська йде на другому місці, маючи в активі 19 очок. У Сокола 14 балів та 4 місце. Лідирує в першості Aurora-Clust з Києва.