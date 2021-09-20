По стопам батька: син Девіда Бекхема дебютував у професійному футболі

19-річний півзахисник Ромео Бекхем, син Девіда Бекхема, зіграв перший матч за Форт Лодердейл. Це резервна команда клубу MLS Інтер Маямі, співвласником якого є Бекхем-старший.

Форвард вийшов у стартовому складі Форт Лодердейл в матчі проти Тормента у півзахисті. Зустріч завершилася внічию 2:2, гравець був замінений на 79-й хвилині.

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Всього у Бекхема-молодшого було 19 дій з м'ячем. Кільком його передачам не вистачило точності.

Втім, як зазначає місцева преса, у Ромео була непогана взаємодія з Харві Невілом, сином Філа Невілла, ще одного колишнього гравця Манчестер Юнайтед.

Що відомо про Бекхема