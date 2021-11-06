Плюнув асистенту арбітра в око: німецького футболіста дискваліфікували на 7 місяців

Футболіста клубу другого дивізіону чемпіонату Німеччини Клеменса Фандріха дискваліфікували на 7 місяців. Все через те, що гравець порушив правила спортивної поведінки під час матчу.

Футболіст заперечує свої наміри

Інцидент стався ще в жовтні під час матчу Ерцгебірге, за який він виступає Клеменс Фандріх. На 89-й хвилині футболіст плюнув асистенту арбітра Роману Потьомкіну в око.

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Сам же гравець заперечує наміри своїх дій. Проте суддівським комітетом було прийнято рішення усунути його від футболу до травня 2022-го року.

Правила чемпіонату Німеччини передбачають покарання за напад на головного арбітра та/або його помічників. Термін дискваліфікації складає від шести місяців до двох років.

Напад на арбітра

Спортивний суд Німецького футбольного союзу вирішив покарати гравця, як напад на арбітра.

"За напад на арбітрів або їхніх асистентів передбачена дискваліфікація, терміном від шести місяців до двох років. Під час визначення терміну дискваліфікації, суд взяв до уваги його бездоганну поведінку упродовж 12 років у професійному футболі. З іншого боку, плювок у обличчя асистенту арбітра – серйозний проступок, тому найвища міра покарання є зрозумілою", – заявив очільник Спортивного суду НФС Ганс Лоренц.

У клубі Фандріха планують оскаржити відповідне рішення. Оскільки вважають, що футболіст зробив це ненавмисно.