Пляжний футбол: збірна України здійснила камбек та виграла по пенальті в другому матчі Євроліги

Збірна України з пляжного футболу здобула перемогу в матчі Євроліги-2021 з Азербайджаном. Для "синьо-жовтих" ця звитяга стала другою поспіль у відборі до суперфіналу.

Україна – Азербайджан 3:3 (по пенальті 5:4)

Голи: Зборовський, 4, Войтенко 29, 34 – Маммадов, 11, Аллахгулієв, 13, 17.

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У першому поєдинку відбору до Суперфіналу Євроліги-2021 збірна України здобула перемогу над Німеччиною з рахунком 3:2.

Зі свого боку Азербайджан потерпів нищівної поразки від національної команди Португалії – матч завершився результатом 2:7.

Підопічні Миколи Костенка одразу взялися до справи та вже на 5-й хвилині зустрічі Олег Зборовський ударом бісіклетою вивів синьо-жовтих уперед. Однак за хвилину до завершення першого періоду Орхан Маммадов зрівняв рахунок – 1:1.

Друга 12-хвилинка залишилася повністю за Азербайджаном – Сабір Аллахгулієв спершу вивів свою національну команду вперед, а за п'ять хвилин оформив дубль і закріпив перевагу. Українці не змогли відповісти взяттям воріт – 1:3 після другої половини.

У третьому періоді головною дійовою особою на піску був Дмитро Войтенко, який скоротив відставання, а за дві хвилини до закінчення перевів гру в овертайм – 3:3. У додатковій трихвилинці збірні голів не забивали та справа дійшла до серії післяматчевих пенальті:

Українці Дмитро Медвідь, Максим Войток, Іван Глуцький, Андрій Пашко та Юрій Щериця реалізували пенальті. В Азербайджану Султанов влучив у стійку. Отже, 5:4.

Збірна України з пляжного футболу після двох турів посідає друге місце з трьома очками. Першою є Португалія, яка свій другий поєдинок зіграє проти Німеччини 18 червня.