На "Площі зірок" у Києві відкрили іменні зірки відомих спортсменів

У Києві є "Площа зірок", де викарбовують імена відомих особистостей. У середу, 10 березня, там з'явилися ще три іменні зірки відомих спортсменів.

На гранітних плитах "Площі зірок" у Києві викарбували імена

колишнього футболіста та тренера Анатолія Демяненка,

чотириразової чемпіонки та бронзової призерки Паралімпійських ігор 2016 року з плавання Єлизавети Мерешко,

чотириразової олімпійської чемпіонки з гімнастики Людмили Турищевої.

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Окрім зірки на площі міста, всі вони отримали й дублікат зірки на згадку.

"Це велика честь для мене – відкрити власну зірку в компанії зірок таких видатних футболістів, як Олег Блохін, Андрій Шевченко, Ігор Бєланов, Леонід Буряк, та нашого футбольного батька й вихователя — Валерія Лобановського. Дякую організаторам за чудовий проєкт! Усе-таки молодь повинна пам'ятати ветеранів і легенд, адже без минулого не буває майбутнього. Сподіваюся, «Площа зірок» щороку поповнюватиметься новими зірками відомих українців", – подякував Демяненко.

Додамо, що спортсменів чи не найбільше на "Площі зірок" у Києві. Там є іменні зірки вже згаданих Валерія Лобановського, Олега Блохіна та Андрія Шевченка, а також Ірини Дерюгіної, Дмитра Христича, Станіслава Медведенка, Яни Клочкової, Валерія Борзова, Михайла Романчука, Світлани Трифонової, Олени Підгрушної, Лариси Соловйової, Юлії Левченко, Дарини Білодід, Ольги Харлан, Олександра Абраменка, Михайла Зав'ялова, Ольги Лящук та Віктора Постола.