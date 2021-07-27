Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд і вийшов у фінал

На Олімпійських іграх відбулися півфінальні запливи на 800 метрів вільним стилем. Україну представили два плавці – Михайло Романчук та Сергій Фролов.

Романчук у фіналі Олімпійських ігор

Михайло Романчук виграв свій півфінальний заплив. Українець продемонстрував час 7:41.28. Це найкращий показник серед усіх півфіналістів. Романчук встановив олімпійський рекорд!

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Сергій Фролов у півфіналі продемонстрував четвертий час (7:47.67). Цього також вистачило, щоб вийти у фінал із сьомого місця.

Фінал змагань відбудеться у четвер, 29 липня. Заплив відбудеться о 04:30 за київським часом.

Головні досягнення Романчука

Михайло Романчук – дворазовий чемпіон Європи у запливі на 800 метрів вільним стилем.

Також Романчук двічі здобув "срібло" на дистанції 1500 метрів. Окрім того, українець чемпіон Європи на дистанції 400 та 1500 метрів.

На чемпіонаті світу на короткій воді Михайло здобував "золото". Ідентичну нагороду Романчук здобув на чемпіонаті Європи.

Дисципліна Романчука повернулася на Олімпіаду

Українець Михайло Романчук – фаворит змагань у запливі на 800 метрів. У букмекерській компанії Favbet перемогу українця на Олімпіаді-2020 оцінюють коефіцієнтом 2,60.

Плавання на 800 метрів вільним стилем серед чоловіків повернулося у програму Олімпійських ігор.

Змагання проводяться вперше за більш ніж сторіччя. Востаннє вони проводилися у 1904 році.

Зауважимо, що світовий рекорд належить китайцю Чжану Ліню (7:32.12).