Плавець Федина взяв "срібло" Паралімпіади-2020, у Матло – "бронза"
Джерело:24 канал
Українські плавці завершили для себе виступи 1 вересня двома нагородами. "Срібло" здобув Олексій Федина, а третьою фінішувала Ярина Матло.
Дві нагороди українських плавців
Відразу тріо українців виступало на дистанції 100 метрів брасом у класі SB12. Олексій Федина фінішував другим та приніс Україні 35 срібну медаль Паралімпіади-2020.
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Українець поступився лише представнику Азербайджану Велі Ісрафілову. Час Федини – 1:05.62. Третє місце посів плавець Паралімпійського комітету Росії Артур Сайфутдінов.
Інші українці Сергій Кліпперт та Данило Чуфаров розмістились на 5-й та 6-й сходинках відповідно.
Результати запливу (100 метрів брасом у чоловіків)
1. Велі Ісрафілов (Азербайджан) – 1:04.86
2. Олексій Федина (Україна) – 1:05.62
3. Артур Сайфутдінов (ПКР) – 1:05.76
Ще одну нагороду в останньому на 1 вересня запливі здобула Ярина Матло. Українка відразу була серед лідерів на дистанції 100 метрів брасом у класі SB12.
Матло зуміла подолати швидку дистанцію третьою – 1:20.31. Швидшою за нашу землячку стали представниця Бразилії Марія Кароліна Сантьяго, яка стала чемпіонкою. Друге місце посіла спортсменка Паралімпійського комітету Росії Дар'я Лук'яненко.
Результати запливу (100 метрів брасом у жінок)
1. Марія Кароліна Сантьяго (Бразилія) –1:14.89
2. Дар'я Лук'яненко (ПКР) – 1:17.55
3. Ярина Матло (Україна) – 1:20.31
Для обох українських плавців це перші нагороди у Токіо.У скарбничці України тепер 74 медалі (16 золотих, 35 срібних та 23 бронзові).