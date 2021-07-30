Плавчиня з Південної Африки побила світовий рекорд, взявши "золото" на дебютній Олімпіаді-2020

На Олімпіаді-2020 у Токіо розіграли комплект нагород у плаванні брасом на 200 метрів серед жінок. Південноафриканка Татьяна Схунмакер здобула "золото" та встановила світовий рекорд.

Дебютна Олімпіада і відразу "золото"

Плавчині з Південної Африки Татьяна Схунмакер назавжди вписала своє прізвище в історію змагань. У фіналі спортсменка не лише здобула звання олімпійської чемпіонки, а й побила світовий рекорд.

Оце так Золоті русалки з Австралії: встановлено перший світовий рекорд на Олімпіаді-2020

У попередньому запливі вона встановила новий олімпійський рекорд – 2:19.16 хвилини. А вже у фіналі перевершила світовий рекорд. Її час склав 2:18.95 – вона покращила кваліфікаційний результат на 0.38 секунд.

Схунмакер перевершила рекорд бронзової призерки Оліміпади-2016 у Ріо-де-Жанейро Рікке Мьоллер Педерсен. Південноафриканка у 2013 році подолала цю дистанцію із результатом 2:19.11 хвилини.

Схунмакер у боротьбі за "золото" випередила двох представниць США Ліллі Кінг та Енні Лезор. Після фінішу чемпіонка не відразу зрозуміла про свою перемогу та рекорд. Вона не могла стримати сліз, її підтримали дві плавчині із США, які посіли друге та третє місця відповідно, та її землячка, яка брала участь у запливі. Схунмакер ще довго не могла заспокоїтись.

Призерки запливу

Татьяна Схунмакер (Південна Африка) – 2:18.95 Ліллі Кінг (США) – 2:19.92 Енні Лезор (США) – 2:20.84

Третій світовий рекорд

Завдяки такому результат Татьяна Схунмакер стала авторкою третього світового рекорду у плаванні на Олімпійських іграх у Токіо. До цього таке досягнення вдавалось зробити двом збірним – Австралії та Китаю.

Збірна Австралії у жіночій естафеті 4х100 метрів вільним стилем – 3:32.81

Збірна Китаю у жіночій естафеті 4х200 метрів вільним стилем – 7:40.33

Відзначимо, що для 24-річної плавчині ця Олімпіада стала дебютною у спортивній кар'єрі.