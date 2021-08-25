Плавчиня Мерешко принесла Україні перше "золото" Паралімпіади у Токіо, у Гонтар – "бронза"

Відразу три українські плавчині взяли участь на Паралімпіаді-2020 на дистанції 50 метрів вільним стилем. Єлизавета Мерешко принесла Україні перше "золото" змагань, третьою стала Анна Гонтар.

Подвійний подіум для України

Єлизавета Мерешко, Анна Гонтар та Вікторія Савцова представляли Україну на цій дистанції. Відразу дві українки стали призерками у запливі на 50 метрів вільним стилем у класі S6.

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Мерешко принесла Україні першу золоту нагороду у Токіо. Досвідчена 29-річна плавчиня у спекотній боротьбі вирвала перемогу в американки Елізабет Маркс, яка стала другою.

Для Мерешко це "золото" стало п'ятим у кар'єрі. До цього усі чотири нагороди здобула у Ріо. Також у 2016 завоювала "бронзу".

Третю сходинку посіла наймолодша учасниця у збірній України з плавання Анна Гонтар. Дівчині лише 17 років. Вікторія Савцова стала п'ятою.

Результати запливу