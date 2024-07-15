Після поразки Англії на Євро: чи збирається Кейн продовжувати кар'єру у збірній
Джерело:Bayern & Germany
У 2024 році Гаррі Кейн залишився без усіх можливих трофеїв. Після поразки Англії на Євро-2024 питання щодо продовження його кар'єри стало відкритим.
У неділю, 14 липня, відбувся фінал Євро-2024. У вирішальному матчі Англія програла збірній Іспанії, вкотре залишившись без трофея.
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Чи завершить Гаррі Кейн кар'єру після поразки на Євро
За інформацією близьких до гравця джерел, нападник збірної Англії не планує навіть обдумувати завершення кар'єри в національній команді "Трьох левів". Вони підкреслюють, що футболіст щойно завершив свій найкращий сезон у складі мюнхенської Баварії, забивши 44 голи.
Відтепер Гаррі Кейн серйозно налаштований допомогти команді здобути трофей на майбутньому чемпіонаті світу.Довідка. На Євро-2024 Гаррі Кейн зіграв за збірну Англії 7 матчів, у яких забив три голи.
Нагадаємо, що чемпіонат світу з футболу відбудеться у 2026 році в Канаді, Мексиці та США.