Після невдачі на Євро-2024: чи залишиться Лунін у Реалі

Голкіпер збірної України та мадридського Реала, Андрій Лунін ухвалив рішення щодо майбутнього у клубі. Гравець не планує продовжувати контракт з іспанським грандом.

Вже кілька місяців ходять чутки, що Андрій Лунін не хоче продовжувати контракт з Реалом. Все через те, що голкіпер не хоче сидіти в тіні свого конкурента та основного воротаря "вершкових" – Тібо Куртуа.

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Лунін не планує лишатись в Реалі

Наразі керівництво іспанського гранду хоче завершити співпрацю з українцем через рік або ж як ще один варіант розглядає його продаж влітку 2024 року.

У роздягальні "вершкових" припускали, що Андрій Лунін не буде продовжувати контракт, а шукатиме новий клуб на сезон-2024/2025.

Тренерський штаб не хвилюється за можливий відхід українця, оскільки основним голкіпером Реала є і буде Тібо Куртуа, але вони також усвідомлюють, що в той момент, коли з'явиться важлива пропозиція для гравця, ситуація може змінитися.

Оскільки збірна України завершила свої виступи на Євро-2024, Андрій Лунін не зміг зміцнити свої позиції на ринку, як він сподівався, адже відіграв лише в одному матчі (проти Румунії) і більше не виходив в стартовому складі.

Чинний контракт Андрія Луніна з Реалом розрахований до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, що портал що портал WhoScored оцінив голкіпера Реала як найгіршого гравця на Євро-2024.