Агробізнес повертається: плани інших клубів, які призупинили своє існування через війну

Команди Першої та Другої ліги України планують своє подальше майбутнє. Колективи висловлюють бажання повернутись у великий футбол.

Низка колективів Перших та Других ліг України амбітно дивляться у своє подальше майбутнє. Більшість клубів зіткнулись з проблемою формації команд з нуля.

Варте уваги Все залежить від спонсора, – клуб Першої ліги може достроково покинути чемпіонат

Перша ліга

Агробізнес (Волочиськ)

Команда з Волочиська уже подала документи на атестацію у ПФЛ. Агробізнес планує наступного сезону виступати у Першій лізі України. Керівництво та тренерський штаб залишилися на своїх місцях. В клубі функціонує дитячо-юнацька школа, працівники доглядають за клубною інфраструктурою.

Альянс (Суми)

У Альянса ситуація інша. Команда завершила своє існування, але об'єдналась з іншим сумським колективом ВІкторією. Зі складом у команди також проблеми. Низка гравців виїхала закордон, а інші пішли у клуби УПЛ (Верес, Минай). Альянс формуватиме нову команду з нуля. Також за клубом залишилось право заявитись у Першу лігу України, що вони планують зробити під назвою Вікторія.

ВПК-Агро (Вишневе)

А от цей клуб зі своїм майбутнім не визначився. Власник клубу навіть жалкує, що не заявив команду на поточний сезон, тренером якої мав бути Олександр Поклонський. ВПК-Агро хоче повернутись у великий футбол, але конкретики щодо наступного сезону поки немає. Клуб планує співпрацю з СК Дніпро-1, який буде постачати команді з Вишневого гравців з академії.

Олімпік (Донецьк)

Команда також живе надією знову грати у футбол, але чи вдасться їм реалізувати свої плани ближчим часом –невідомо. Команда повністю розпущена, клуб не має ані футболістів, ані тренерів. Немає конкретики чи продовжить Олімпік виступи на професійному рівні, у клубі планують взятись за це після Нового року.

Краматорськ

Команда буде повернтатись у футбол після закінчення війни в Україні. За клубом збереглось право виступати у Першій лізі України. Команду розформовано, з адміністративного персоналу залишилось зовсім небагато людей. За стадіоном у Краматорську доглядають, газон знаходиться у відмінному стані. Але все залежить від того, як буде складатись ситуація на фронті.

Ужгород

Засновники та керівництво ФК Ужгород з початком повномасштабної війни прийняли рішення призупинити участь в чемпіонаті, тому що зараз не на часі грати в футбол – це їхня позиція. Якщо за півроку ситуація внормалізується – команда влітку за місяць пройдемо цю атестацію.

"Набрати склад футболістів та тренерів – для нас це не буде проблемою. Тому зараз не на часі вимагати від клубів, що призупинили діяльність, проходження атестації", – сказав директор клубу Вадим Дьордь.

Друга ліга

Балкани (Зоря)

Клуб планує зіграти у Другій лізі України. Команда уже подала заявку на проходження атестації. Балкани формуватимуть клуб з нуля, оскільки футболісти працевлоштані у інших командах. З тренерами у клубі проблем немає, у них є акредетовані коучі. Також Балкани опираються на ситуацію в країні, якщо будуть сприятливі умови, то вони сто відстотків виступатимуть, якщо ж ні – будуть в роздумах.

Дніпро (Черкаси)

Клуб також опирається на ситуацію в країні. Бажання у команди виступати є, але от чи будуть сприятливі умови. Колектив базується на гравцях Ю-19. Дніпро не може дати чіткої відповіді "так" або "ні". Бюджетні кошти у команди є, які допоможуть повернутись до виступів у чемпіонаті.

Енергія (Нова Каховка)

Клуб визначився зі своїм майбутнім. Ближчим часом Енергія не братиме участі у чемпіонаті. Команда була повністю розформована навесні через окупацію їхнього рідного міста. Все керівництво виїхало з Нової Каховки. Енергія сподівається повернутись футболу та втілювати нові задуми, як тільки закінчиться війна.

Карпати (Галич)

Команда уже подала заявку на атестацію у Другій лізі України на наступний сезон. Команда повністю формуватиметься з нуля.

Лівий Берег (Київ)

Згідно останньої офіційної заяви, в команди є плани повернутись до виступів в чемпіонаті України наступного сезону. Клуб ведемо над цим роботу, але поки що без якихось конкретних деталей. У Лівого Берега є певне бачення по складу, у клубі працюють над його оновленням. В команді сподіваються, що у них все вийде.

Поділля (Хмельницький)

Клуб планує виступати в наступному чемпіонаті України. В команді працюють над атестацією клолективу. Стосовно складу – поки тяжко сказати. Деякі футболісти зараз грають в інших клубах. Тренерський штаб в Поділля залишився, головним тренером буде Віталій Костишин. З фінансуванням також все має бути добре.