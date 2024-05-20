Найкращий подарунок у кар'єрі: Берінчик розповів про плани після здобуття титулу чемпіона

Український боксер Денис Берінчик провів 12 раундів на рингу проти Емануеля Наваррете у США. Після закінчення бою спортсмен розповів про свої плани на майбутнє.

Український боксер Денис Берінчик здобув перемогу над мексиканцем Емануелем Наваррете в Сан-Дієго (США). Українець завоював вакантний титул чемпіона WBO у легкій вазі, перемігши мексиканського боксера у завзятому поєдинку. Бій закінчився перемогою козака роздільним рішенням суддів – 115:113, 112:116, 116:112.

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Майбутнє українського боксера

На ринг Денис вийшов у камуфляжному костюмі під "Козацький марш" із шаблею у руках.

Чемпіон виклав у своєму інстаграмі пост разом зі своїм тренером Єгором Голубом.

Ми дуже далеко зайшли, але не збираємося зупинятися. Трохи відпочинемо і знову до роботи.

– поділився Берінчик.



Денис Берінчик з тренером Єгором Голубом/Фото з інстаграма боксера

Денис має перший бій за чемпіонство у легкій вазі за версією WBO. Кар'єрне зростання прийшло до українського боксера пізно, у 36 років. Коли багато спортсменів йдуть на пенсію, у Дениса відбувся в ці роки перший бій. Але незважаючи на вік, український боксер виявився сильнішим за 29-річного мексиканця Емануеля Наваррете.

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