Півзахисник збірної України Ярмолюк перейшов до англійського Бренфорда

В чемпіонаті Англії буде на одного українського футболіста більше. Півзахисник Єгор Ярмолюк перейшов до Брентфорда.

Єгор Ярмолюк перейшов до Брентфорда з Дніпро-1. Англійський клуб не називає суму трансферу за 18-річного півзахисника. Контракт з ним підписаний на три роки з можливістю продовження ще на рік.

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Однак в Брентфорді вже попередили, що спочатку гравець виступатиме за молодіжний склад, перш ніж поборотися за місце в основі.

"Єгор – гравець з дуже високим потенціалом, і ми раді вітати його в Брентфорді. Він дійсно просунутий гравець лінії півзахисту, який також може грати ще вище. Він той, хто може творити, допомагати, і технічно дуже хороший. Він привнесе в команду динамічний елемент, а також велику потужність", – заявив директор з футболу Філ Джайлз.

У футбольному клубі також пообіцяли надати усю необхідну підтримку, яку потребуватиме гравець через війну в Україні.

"Він прийшов до нас після дуже важкого періоду в Україні, і ми тут, щоб підтримати його всіма способами, на полі та поза ним. Ми допоможемо йому покращити його англійську протягом певного періоду часу, але перш за все ми зробимо усе, щоб він почувався причетним до клубу, і подбаємо про те, щоб він належним чином облаштувався", – запевнив Філ Джайлз.

Єгор Ярмолюк стане третім українцем в АПЛ в цьому сезоні. Зараз в Англії виступає Олександр Зінченко за Манчестер Сіті та Віталій Миколенко за Евертон. До цього ще був Андрій Ярмоленко, який виступав за Вест Хем. Але влітку 2022 року в нього закінчився контракт з "молотобійцями", і він перейшов в Аль-Айн з ОАЕ, який тренує Сергій Ребров.

Варто відзначити, що Єгор Ярмолюк – гравець юнацької та молодіжної збірної України. До складу національної збірної він ще не викликався. При цьому за молодіжну збірну, куди викликаються гравці у віці до 21 року, він зіграв у віці 16 років.

В минулому сезоні він зіграв 9 матчів за Дніпро-1, в яких відзначився одним забитим голом. Він дебютував за головну команду дніпрян у віці 16 років та 140 днів.