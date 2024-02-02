Англієць із синьо-жовтим серцем: гравець Манчестер Юнайтед хоче грати за збірну України

Півзахисник юнацької команди "червоних дияволів" Закері Бауманн є уродженцем англійського Болтона. Попри це, він зацікавлений у грі за "синьо-жовтих".

17-річний футболіст є етнічним українцем. Він народився у родині емігрантів з Коломиї та нещодавно забив дебютний гол за Манчестер Юнайтед U-18.

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Юний гравець ще не був заграний за жодну збірну, тому постало питання, яку країну хоче представляти вихованець "червоних дияволів" на міжнародній арені. Він має український і англійський паспорти.

За інформацією футбольного журналіста Володимира Звєрова, півзахисник зацікавлений виступати за збірну України:

Нещодавно мені про нього розповів головний тренер юнацької збірної України U-17. Там є підтримка та бажання самого хлопця грати за Україну. У Манчестер Юнайтед підтримають його, якщо Закері викличуть до української збірної. Він дуже технічний, чудово працює з м'ячем. У цього хлопця високий футбольний інтелект.

Зазначимо, що 17-річний Закері Бауманн дебютував за Манчестер Юнайтед U-18 у 2023 році. У нинішньому сезоні він провів 9 матчів за команду та забив 1 гол. Через руде волосся та ідентичну позицію його порівнюють із легендарним Полом Скоулзом.

. У кампанії-2023/2024 "червоні дияволи" мають повну домінацію у чемпіонаті U-18, вони здобули всі перемоги в 14 матчах. Наступний поєдинок. у якому може зіграти Закері Бауманн, відбудеться 10 лютого. У цей день Манчестер Юнайтед гратиме з однолітками з Дербі, стартовий свисток пролунає о 14:00.