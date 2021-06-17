Північна Македонія забила у ворота України, Бущан потягнув пенальті

Збірна України 17 червня проводить свій другий матч на Євро-2020.. Не обійшлось у зустрічі з Північною Македонією і без пенальті.

Пенальті у ворота України

Другий тайм розпочався не найкращим чином для української збірної. Олександр Караваєв у боротьбі сфолив на опікуну у власному штрафному майданчику.

До теми Яремчук подвоїв рахунок у матчі Україна – Північна Македонія: відео

Аргентинський арбітр матчу без вагань призначив 11-метровий удар. До позначки підійшов Аліоскі. Георгію Бущану вдалось парирувати постріл футболіста Північної Македонії. Але на добиванні знову був Аліоскі та з близької відстані розстріляв володіння динамівського воротаря.

Наразі рахунок зустрічі 2:1 на користь підопічних Шевченка. Голами у складі "синьо-жовтих" відзначились Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Відео голу у ворота України