Збірна України з футболу дізналася місце проведення другого матчу у відборі на Євро-2024

Збірна України з футболу у 2023 році проведе відбір на чемпіонат Європи 2024. Одним із суперників українців буде збірна Північної Македонії.

У відборі на Євро-2024 збірна України потрапила до групи C, де суперниками "синьо-жовтих" стали збірні Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.

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Перший матч збірна України проведе проти Англії в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Цей матч відбудеться 26 березня.

Наступним суперником для українців стане збірна Північної Македонії. І це теж буде гостьовий поєдинок для нашої команди. Матч північна Македонія – Україна відбудеться в Скоп’є на Національній арені Тоше Проеського 16 червня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Варто відзначити, що на 19 червня в збірної України запланований домашній матч проти Мальти у відборі на Євро-2024. Але де відбудеться ця гра – поки невідомо. Допоки триває війна, УЄФА не дозволить проводити міжнародні матчі на території України. Так, у 2022 році збірна України свої "домашні" матчі зіграла у Польщі.