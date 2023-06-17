"Ми виглядали Барселоною на фоні середняка": македонський футболіст розніс перемогу України

Північна Македонія не змогла втримати переможний рахунок, який оформила у першому таймі з Україною. Суперник "синьо-жовтих" не погоджується із перемогою команди Сергія Реброва.

Українці змогли відігратись із 2:0 та на останніх хвилинах вирвати перемогу у Скоп'є. Спершу захисники Забарний та Конопля зробили усе, аби зрівняти рахунок. А вже наприкінці матчу Циганков замкнув головою класне закидання від Мудрика та приніс перемогу Україні 2:3 над Північною Македонією.

Варте уваги Знайшов потрібні слова у перерві: як Ребров прокоментував свою дебютну перемогу на чолі України

Барді: Ми поклали Україну собі в кишеню на годину

Це перші набрані бали нашої збірної у відборі на Євро-2024.

Після поєдинку македонці не приховували свого гніву. Автор першого голу у ворота України Еніс Барді вщент розніс підсумковий результат матчу. Дісталось й українській команді. За словами Барді, підопічні Реброва здобули незаслужену перемогу.

Барді назвав цю поразку одну з найгірших у нього кар'єрі. Він порівняв свою збірну з іспанським грандом Барселоною, а Україну назвав середняком.

"Я давно не почувався так кепсько. Все було в наших руках, ми вели у два м'ячі. Скажу прямо та чесно... Ми повинні змінити свою ментальність. Не вистачило концентрації. Просто хочеться, щоб кожен з нас серйозно подумав над своїми діями після цього матчу. В першу чергу, потрібно позбутися індивідуальних помилок. Треба вміти визнавати помилки та працювати над ними", – сказав Барді.

Ми поклали Україну собі в кишеню на годину. Ми виглядали Барселоною на фоні середняка. У другому таймі виникли проблеми з менталітетом. Кожен повинен взяти відповідальність. Нам треба відверто поговорити, як рухатися далі,

– додав македонець.

Для Барді цей матч проти України став 54-м у футболці національної збірної, у яких він забив 14 голів.

Цікаво, що не лише Барді публічно засудив перемогу України. Помічник головного тренера Північної Македонії Роберт Стояновський теж дотримується думки, що команда Реброва не награла на перемогу.

Відзначимо, що завдяки перемозі Україна з 3 балами підійнялась на другу позицію у групі "С". Стільки ж балів в Італії та Північної Македонії, які йдуть одразу за спиною в української збірної. Групу з нулем замикає Мальта. А от одноосібним лідером є Англія – максимальні 9 очок у 3 матчах відбору на Євро-2024.