Збірна України U-21 перемогла однолітків з Північної Ірландії та достроково вийшла на Євро-2025

У вівторок, 10 вересня, збірна України U-21 зіграла виїзний матч кваліфікації Євро-2025 проти Північної Ірландії. Гравці молодіжної національної команди змогли здобути позитивний результат.

Північна Ірландія – Україна 1:2

Голи: Аллен, 81 (П) – Волошин, 10, Брагару, 30

Вилучення: Батагов, 80

Молодіжна збірна України зіграли у восьмому турі відбору на чемпіонат Європи-2025 та здобула восьму перемогу поспіль. Неймовірне досягнення від українських юнаків, які мають стовідсотковий результат у цій кваліфікації, пише 24 канал.

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Вогняний перший тайм від збірної України U-21

Молодіжна збірна України дуже впевнено виступає у відборі на європейську першість у 2025 році. Тому "синьо-жовті" підходили до матчу у ролі фаворита. Вже на 10-й хвилині Назар Волошин відкрив рахунок на користь української команди.

На 30-й хвилині матчу Максим Брагару подвоїв рахунок та збільшив перевагу молодіжної збірної України. На перерву гравці пішли за рахунку 0:2.

Достроково вийшли на Євро-2024

Другий тайм відбувався майже потому самому сценарію, гру контролювала молодіжна збірна України. Однолітки з Північної Ірландії, розуміючи своє становище, почали більше атакувати ворота української молодіжки.

На 80-й хвилині Арсеній Багатов заробив червону картку, а у ворота "синьо-жовтих" було призначено пенальті. 11-метровий реалізував Чарлі Аллен. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українців, які достроково вийшли на Євро-2025.