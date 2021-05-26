Півгодини провисів на висоті 11 поверху: футболіст ледь не згорів заживо у готелі – відео

Футболіст уругвайського Рентістаса Франсиско Дуарте дивом вижив під час пожежі в одному з готелів Буенос-Айреса.

Клуб, за який виступає 21-річний півзахисник, прилетів до Аргентини на матч Кубка Лібертадорес (аналог європейської Ліги чемпіонів) проти місцевого Расинга.

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Однак напередодні матчу Дуарте, а також два його одноклубники здали позитивні тести на коронавірус і змушені були ізолюватися в готелі De las Américas.

Дуарте займав кімнату готелю на 11 поверсі. О третій годині ночі футболіст прокинувся від сильного запаху диму, а потім побачив вогонь у сусідньому номері (за попередніми даними, в порожній кімнаті сталося коротке замикання в міні-барі).

В підсумку уругвайцю не залишалося нічого іншого, крім як повиснути на балконі і кликати на допомогу.

У лікарні були проведені всі відповідні аналізи, які не виявили будь-яких ускладнень у 21-річного уругвайського гравця.