Пісочок ще з мене не сиплеться, – Коноплянка чекає виклику у збірну України
Джерело:"Футбол 1/2/3"
Євген Коноплянка покинув Шахтар, де грів лаву запасних. Лівий вінгер перейшов у польську Краковію та зізнався, що чекає на виклик у збірну України.
Коноплянка: Якщо ти граєш, то можеш знову повернутись до збірної
Досвідчений футболіст запевнив, що перед ним стоїть ціль – повернення у національну команду країни. Євген Коноплянка розповів, що таке завдання є цілком реальним, якщо знову стабільно виходиш на футбольне поле.
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Гравець Краковії заявив, що наразі його ще рано списувати з рахунків.
Виклик до збірної? Звичайно, я на нього чекаю. Пісочок ще з мене не сиплеться, тож хочу допомогти. Потрібно не сидіти на місці, бо так ти деградуєш, а допомагати чим можеш. Якщо ти граєш, то можеш знову повернутись до збірної, бо є такі цілі,
– сказав колишній футболіст Шахтаря.
Кар'єра Коноплянки у збірній України
- Виступає за національну команду з 2010 року.
- За цей час Коноплянка встиг зіграти 86 матчів, у яких наколотив 21 м'яч та зробив 12 асистів. У його пасиві 8 жовтих карток.
- Востаннє виходив у синьо-жовтій футболці ще у вересні 2020 року. Після чого пропускав поєдинки збірної через травму.
- Був у запасі на відбіркових матчах на ЧС-2022. Але на полі так і не з'являвся.