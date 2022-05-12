Після передачі бісіклетою: Мораес забив дебютний гол за Корінтіанс – відео голу

У ніч на 12 травня Корінтіанс святкував перемогу над Португезою РЖ у матчі-відповіді третього кола Кубка Бразилії. Колишній футболіст Шахтаря Жуніор Мораес зробив внесок у звитягу господарів.

Перший гол після повернення у Бразилію

Вже на восьмій хвилині рахунок у матчі став 1:0 на користь Корінтіанса. Голом відзначився Жуніор Мораес, пише 24 канал.

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М'яч відскочив у ноги Мораеса після невдалого удару бісіклетою його партнера по команді. Жуніор впритул розстріляв володіння суперника. Форвард забив дебютний гол за бразильський клуб після переходу з донецького Шахтаря.

Ще у першому таймі господарі подвоїли свою перевагу завдяки точному удару Жуліано Віктора де Паула. У другій 45-хвилинці команди не забивали. У підсумку – 2:0 впевнена перемога Корінтіанса.

За дома поєдинками – 3:1 на користь нового клубу Мораеса.

Відзначимо, що у бразильській Серії А Корінтіанс йде лідером у турнірній таблиці. За 5 турів команда набрала 12 очок. У спину команді бразильця з українським паспортом вже дихає Сантос, який має у своєму активі 10 пунктів. Така ж кількість балів в Авії, яка замикає трійку лідерів сезону.

Відеоогляд матчу Корінтіанс – Португеза (відео голу Мораеса з перших секунд ролика)

Інтернасьонал може стати наступною "жертвою" Мораеса. Саме цей бразильський клуб буде наступним суперником Корінтіанса у внутрішньому чемпіонаті. Запекле протистояння у Бразилії відбудеться 15 травня.

Багато прихильників донецького Шахтаря можуть звернути свою увагу на цей матч. На полі зійдуться колишні гравці донецької команди. У складі Інтернасьонала виступають Тайсон та Алан Патрік. Натомість у Корінтіансі грає Жуніор Мораес.

Кар'єра Мораеса у Бразилії