Після ляпу голкіпера: гравець у США забив геніальний гол у падінні через себе – відео

У матчі Портленд Тімберс – Сан-Хосе у США гравець господарів забив неймовірний гол. Це взяття воріт поставило крапку у зустрічі.

Розкішне взяття воріт

Дайрон Аспрілья став автором розкішного голу в американській лізі MLS. Вінгер господарів подвоїв перевагу у матчі.

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Голкіпер Сан-Хосе пішов на випередження, щоб забрати м'яч до рук після закидання у його штрафний. Але зіграв невпевнено, випустивши м'яч із рук. Помилкою скористався Аспрілья. Він обікрав воротаря, підкинув м'яч та завдав удару у падінні через себе. Такий удар ще називаються ножицями. М'яч за неймовірною траєкторією залетів у сітку володінь гостей.

Це вже 10-й гол футболіста у 32 поєдинках в MLS.

Дайрон забив другий гол господарів у матчі. Такими розкішним взяттям воріт відзначається зірковий шведський нападник Златан Ібрагімович. У підсумку – 2:0 перемога Портленд Тімберса.

Відео голу Аспрільї