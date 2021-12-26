Після курйозних ляпів в Азії: клуб із Європи зацікавився ексворотарем Динамо

Максим Коваль вперше з 2019 року може пограти у Європі. Український футболіст потрапив під приціл польської Легії.

Велике повернення у Європу

Досвідчений 29-річний воротар із 2019 року виступає за Аль-Фатех із Саудівської Аравії. Його гра за клуб є доволі неоднозначною. У деяких матчах українець ставав справжнім героєм команди, а у деяких жахливо провалювався у рамці воріт.

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Однак навіть така гра привернула увагу польського клубу. Легія розраховує підсилити воротарську позицію. Поляки сподіваються, що голкіперу вдасться скоротити термін своєї угоди з нинішнім клубом на 6 місяців.

. Коваль має чинний контракт із Аль-Фатехом до кінця червня 2022 року. За даними Transfermarkt , вартість футболіста складає 500 тисяч євро.

Відзначимо, що Легія повністю провалила першу частину сезону. Клуб завершив груповий раунд Ліги Європи на останньому четвертому місці, здобувши 6 очок, завершив для себе єврокубки. У чемпіонаті Легія йде у зоні вильоту – 17-та позиція серед 18 команд, маючи у своєму активі 15 балів.

Аль-Фатехом із Ковалем посідає 9-ми у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Кар'єра Коваля в Аль-Фатеху