Пилова буря зірвала футбольний матч у Кубку Перу: рідкісне відео

Футбольні матчі – це свято для прихильників цього захопливого виду спорту. Однак непрохані гості та погодні умови можуть внести корективи у поєдинки та навіть їх зупинити.

Таке ви не часто побачите

Рідкісний момент стався у Перу під час кубкового матчу між Семіллеро та Сан-Андрес. Прямо під час поєдинку у зустріч вирішили втрутились зовнішні сили, а точніше розпочалась пилова буря, пише 24 канал.

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Велика хмара пилу підійнялась над полем. Гравці виступають у не найкращих умовах, де немає трав'яного покриття. Через це поєдинок довелось переривати на деякий час, поки буря не стихла.

Футболісти Сан-Андреса замість святкувати взяття воріт були змушені разом із суперниками втікати від буревію. На щастя, буря доволі швидко вщухла.