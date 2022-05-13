Пилова буря зірвала футбольний матч у Кубку Перу: рідкісне відео
Футбольні матчі – це свято для прихильників цього захопливого виду спорту. Однак непрохані гості та погодні умови можуть внести корективи у поєдинки та навіть їх зупинити.
Таке ви не часто побачите
Рідкісний момент стався у Перу під час кубкового матчу між Семіллеро та Сан-Андрес. Прямо під час поєдинку у зустріч вирішили втрутились зовнішні сили, а точніше розпочалась пилова буря, пише 24 канал.
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Велика хмара пилу підійнялась над полем. Гравці виступають у не найкращих умовах, де немає трав'яного покриття. Через це поєдинок довелось переривати на деякий час, поки буря не стихла.
Футболісти Сан-Андреса замість святкувати взяття воріт були змушені разом із суперниками втікати від буревію. На щастя, буря доволі швидко вщухла.
Після чого поєдинок було відновлено. Цікаво, що після такого катаклізму футболісти обох клубів забили ще по одному разу в основний час матчу. Але це був не поєдинок внутрішнього чемпіонату Перу, а Кубку. Тому мирового рахунку бути не могло.
Переможець зустрічі визначився у післяматчевій серії пенальті. Футбольна фортуна була затяжною, команди довго не могли визначити кращого. У підсумку – 9:8, тут точнішими виявились футболісти Семіллеро.
Відзначимо, що такі моменти з погодними умовами доволі рідко побачиш під час футбольних поєдинків. Буває дощ, гроза, але пилові бурі можливі лише на такому рівні, де немає трав'яного покриття.
На жаль, навіть у 21-му столітті є такі жахливі умови для гри у футбол. А в Україні інколи футболісти жаліються на поганий газон. А цим командам навіть немає на що поскаржитись.
Відеоогляд матчу (пилова буря з 0:36)