Пілот пролетів на літаку через два тунелі, встановивши світовий рекорд: ефектне відео

Італійський льотчик-каскадер і атлет Red Bull Даріо Коста вписав нову главу в історію авіації. Він кинув виклик законам фізики і пролетів на літаку відразу крізь два тунелі, встановивши одразу п'ять рекордів.

Для встановлення свого рекорду Даріо Коста обрав тунелі Чаталджа на околиці Стамбула. За штурвалом свого вдосконаленого гоночного літака Zivko Edge 540 пілот пролетів через два вузьких закритих автомобільних тунелі, відірвавшись від асфальту всього на метр і набравши швидкість 245 км/год.

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Сам рекордний політ (від моменту злету до виходу з другого тунелю) тривав лише 44 секунди, за які пілот подолав 2,26 кілометра. Але для його виконання знадобився рік підготовки.

"Я ще ніколи в житті не літав через тунель – такого ніхто не робив, – так що я не уявляв, чи пройде все, як ми планували, чи мені доведеться імпровізувати. Звичайно, в результаті я відчув велике полегшення, але головне, що я відчув, – це дуже велике щастя. Для мене це ще одна мрія, яка збулася", – зізнався Даріо Коста після польоту.

Відео рекордного польоту літака через тунель

Варто додати, що під час польоту відстань від стін тунелю до крил літака складала лише чотири метри.

"Політ в тунелі – це нестандартна ситуація. Тут головне – правильний психологічний настрой. Тому що летіти по прямій в метрі над землею, йдучи за лінією по центру, зовсім не важко, якщо ти над злітно-посадковою смугою. А ось в тунелі, особливо в темному тунелі, а потім ще коли ти вилітаєш з нього на світло і знову влітаєш у ще один темний тунель – це зовсім інша справа. Плюс є ще повітряні хвилі, які можуть вплинути на політ, і також можуть попастися повітряні ями. Це важко психологічно, тому що ти розумієш – якщо ти раптом помилишся, то стіна в тунелі тверда", – відзначив наставник Петер Бешенеі. Він свого часу відзначився тим, що на літаку пролетів вниз головою під Ланцюговим мостом в Будапешті.

Результатом цього польоту стало одразу п'ять рекордів, один з яких внесли до Книги рекордів Гіннеса – найдовший тунель, крізь який пролетів літак (1 730 метри). Ще чотири рекорди – це