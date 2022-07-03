Пілот Формули-2 потрапив у жахливу аварію під час гран-прі Великої Британії: відео зіткнення

Гонщик Формули-2 Рой Ніссані потрапив в моторошну аварію під час гран-прі Великої Британії. Пілот Prema Racing не впорався з керуванням.

Ніхто з пілотів не постраждав

Перед етапом гран-прі Формули-1 у Сільверстоуні відбувся заїзд за участі гонщиків Формули-2. Його переможцем став пілот Carlin Логан Сарджент, пише 24 канал.

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Усю дистанцію гран-прі Великої Британії, яка складала 29 кіл, подолали 19 з 21 учасників гонки. Для двох вона закінчилася серйозною аварією.

Пілот Prema Racing Денніс Хаугер втратив керування після того, як його підрізав Ніссані з DAMS. Хаугер не зміг повернути керування, повторно виїхавши на трасу та врізавшись у Ніссані.

На щастя, гонщики не постраждали.

Ніссані врятувала система безпеки Halo, яку впровадили у Формулу-2 у 2018 році.

Відео зіткнення

Подібні випадки

Система Halo вже рятувала водіїв під час серйозних аварій у Формулі-1.

У 2021 році Льюїс Хемілтон уникнув травм під час гран-прі Італії, коли на нього наїхав Red Bull Макса Ферстаппена. Схожим чином уникнув серйозних травм і Шарль Леклер з Ferrari після аварії з Фернандо Алонсо.

У неділю, 3 липня, у Сільверстоуні відбудеться гран-прі Формули-1.

Система Halo має вигляд титанової дуги, встановленої навколо сидіння гонщика. Її функція полягає у захисті пілота як від уламків, так і від наїзду інших болідів.