Пілот Формули-1 припаркував болід Red Bull посеред вулиці Нью-Йорка, за що отримав штраф: відео

"Королева автоспорту" завітає у США, де відбудеться 17 етап сезону-2021. Хоча гран-прі США відбудеться поблизу Остіна (штат Техас), це не завадило пілоту Red Bull "відзначитися" у Нью-Йорку. Серіхо взяв участь у крутому рекламному ролику.

Red Bull зняв крутий рекламний ролик у США

Мексиканський гонщик Red Bull Серхіо Перес опинився у Чайна-таун (китайський квартал у Манхеттені). Серхіо припаркував свій Red Bull 16B поблизу м'ясного маркету.

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Поки пілот Формули-1 ходив у своїх справах, до боліда підійшла поліцейська. Вона помітила, що Серіхо чи то не оплатив за стоянку, чи то припаркувався у забороненому місці.

Хай там як, жінка виписала Пересу штраф та розмістила папірець на кермі боліда "Чеко". Пілот Формули-1 був здивований штрафу, коли повернувся до свого боліда.