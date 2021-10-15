Пілот Формули-1 припаркував болід Red Bull посеред вулиці Нью-Йорка, за що отримав штраф: відео

15 жовтня 2021 , 17:08
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Джерело:

ESPN F1

"Королева автоспорту" завітає у США, де відбудеться 17 етап сезону-2021. Хоча гран-прі США відбудеться поблизу Остіна (штат Техас), це не завадило пілоту Red Bull "відзначитися" у Нью-Йорку. Серіхо взяв участь у крутому рекламному ролику.

Red Bull зняв крутий рекламний ролик у США

Мексиканський гонщик Red Bull Серхіо Перес опинився у Чайна-таун (китайський квартал у Манхеттені). Серхіо припаркував свій Red Bull 16B поблизу м'ясного маркету.

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Поки пілот Формули-1 ходив у своїх справах, до боліда підійшла поліцейська. Вона помітила, що Серіхо чи то не оплатив за стоянку, чи то припаркувався у забороненому місці.

Хай там як, жінка виписала Пересу штраф та розмістила папірець на кермі боліда "Чеко". Пілот Формули-1 був здивований штрафу, коли повернувся до свого боліда.

  • Етап Формули-1 у США триватиме з 22 до 24 жовтня. У п'ятницю, 22 жовтня, відбудуться дві вільні практики.
  • Кваліфікація запланована на 23 жовтня. В Україні це вже буде неділя, 24 жовтня. Початок о 00:00 за київським часом.
  • Гонка гран-прі США відбудеться 24 жовтня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Автор: Михайло Гема