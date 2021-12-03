Пілот Формули-1 Леклер вдрузки розбив болід Ferrari: моторошні фото і відео наслідків

У Саудівській Аравії розпочався дебютний в історії етап Формули-1, який у календарі сезону-2021 є передостаннім. У п'ятницю, 3-го грудня, гонщики отримали шанс ознайомитися з трасою завдяки вільним заїздам. Для пілота Ferrari Шарля Леклера практика завершилася аварією.

Болід Леклера розвернуло після наїзду на поребрик

Шарль Леклер потрапив в моторошну аварію наприкінці другої практики. Гонщик Ferrari не впорався з керуванням при проходженні зв'язки 22 – 23 поворотів.

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Леклер надто сильно заїхав лівим колесом на поребрик, після чого його Ferrari миттєво розвернуло. Шарль на великій швидкості врізався у загородження і розбив свій болід.



Леклер вдрузки розбив болід Ferrari / Фото twitter.com/F1

Відео Аварії Леклера

На щастя, з гонщиком все добре. Відразу після зіткнення він повідомив команду, що не постраждав. Монегаск самостійно покинув кокпіт.

Через аварію сесію було зупинено червоними прапорами і завершено достроково. За підсумками двох сесій найкращим виявися пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Розклад гран-прі Саудівської Аравії

4 грудня

Практика №3 – початок о 16:00

Кваліфікація – початок о 19:00

5 грудня