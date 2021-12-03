Пілот Формули-1 Леклер вдрузки розбив болід Ferrari: моторошні фото і відео наслідків
Джерело:твітер Формули-1
У Саудівській Аравії розпочався дебютний в історії етап Формули-1, який у календарі сезону-2021 є передостаннім. У п'ятницю, 3-го грудня, гонщики отримали шанс ознайомитися з трасою завдяки вільним заїздам. Для пілота Ferrari Шарля Леклера практика завершилася аварією.
Болід Леклера розвернуло після наїзду на поребрик
Шарль Леклер потрапив в моторошну аварію наприкінці другої практики. Гонщик Ferrari не впорався з керуванням при проходженні зв'язки 22 – 23 поворотів.
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Леклер надто сильно заїхав лівим колесом на поребрик, після чого його Ferrari миттєво розвернуло. Шарль на великій швидкості врізався у загородження і розбив свій болід.
Леклер вдрузки розбив болід Ferrari / Фото twitter.com/F1
Відео Аварії Леклера
На щастя, з гонщиком все добре. Відразу після зіткнення він повідомив команду, що не постраждав. Монегаск самостійно покинув кокпіт.
Через аварію сесію було зупинено червоними прапорами і завершено достроково. За підсумками двох сесій найкращим виявися пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.
Розклад гран-прі Саудівської Аравії
4 грудня
- Практика №3 – початок о 16:00
- Кваліфікація – початок о 19:00
5 грудня
- Гонка – початок о 19:30.