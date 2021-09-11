Пілот Формули-1 ледь не наїхав на зайця: вухатий дивом уникнув трагічного фіналу – відео

Королева автоспорту завітала на легендарний автодром "Монца", що в Італії. Гоночний вікенд Формули-1 в Італії стартував 10 вересня вільними заїздами та кваліфікацією. Під час кваліфікації ледь не стався трагічний інцидент.

Заєць втік з-під колеса Латіфі

Деякі траси у Формулі-1 розташовані за містом посеред лісів. Тому досить часто гостями перегонів є не тільки людей, але й тварини.

До речі Боттас виграв кваліфікацію гран-прі Італії, але стартуватиме останнім через рішення команди

Винятком не є автодром "Монца", де на трасу іноді вибігають тваринки.

У першому сегменті кваліфікації повз Williams Ніколаса Латіфі проскочив заєць. Вухатий дивом встиг відскочити від боліда канадця буквально в останню мить. Якась доля секунди й сталася б трагедія…

У другому сегменті кваліфікації ситуація повторилася з Валттері Боттас з Mercedes. На жаль, білка не встигла втекти з-під колеса фінського пілота.