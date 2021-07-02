Пили пиво та горілку, – російський вболівальник забрехався про побиття на матчі Україна – Швеція

Росіянин Денис Смоленський, якому на матч між збірним України та Швеції розірвали футболу та відібрали російський прапор, продовжує розказувати свою історію того, що відбулося. Хоча вона мало схожа на правду.

У коментарі виданню "Спорт-Экспресс" він переконує, що "просто деяким не сподобалося, що я був з прапором і все таке. Деякі просто здивувалися, а деяким це, м'яко кажучи, не сподобалося ... І вони почали бити".

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От тільки відео зі стадіону показує, що все було дещо не так. В нього і справді попросили прибрати російський прапор. Адже це нормальна реакція українських вболівальників. Точно така ж була б, якби він прийшов з прапором Вірменії у сектор вболівальників Азербайджану. Чи з прапором Косово – у фан-сектор Сербії. Бо не ходять у формі ворожої країни вболівати за іншу збірну.

На це все він відповів не просто відмовою, але й лайкою.

Дивіться відео поведінки російського вболівальника на трибунах (починаючи з 05:53)



На питання російського журналіста, чи українці були п'яні, Денис Смоленський, "всі там пили: пиво, горілку..." От тільки на Євро-2020 на стадіонах заборонено продавати та вживати алкогольні напої. Єдине пиво, яка там продається – безалкогольне. А пронести алкоголь зі собою на трибуни не можна – охорона перевіряє всіх перед входом на стадіон. Окрім того, в магазинах навколо стадіону теж не можна продавати алкоголь перед матчем.

Зате сам Денис Смоленський зі своїм українським другом Сергієм Толкачем, цілком ймовірно, прибули на стадіон напідпитку. Це можна побачити на відео на ютуб-каналі "Бомбардир" починаючи з 05:58, де вони дають коментарі.



Відтак стверджувати, що українці пили алкоголь, після чого вирішили його побити – не відповідає дійсності. А прийти в російському прапорі в шапці-вушанці з радянською символікою на матч збірної України – як провокація.