Піке повторив рекорд Ліги чемпіонів, забивши гол у ворота Динамо: відео

Захисник Барселони Жерар Піке повтори рекорд Ліги чемпіонів за кількістю голів, забитими захисниками. У нього 16 влучних ударів в ЛЧ.

Жерар Піке забив гол у ворота Динамо в матчі Ліги чемпіонів. Цей гол став єдиним в матчі та приніс перемогу Барселоні.

Як це було Динамо поступилося Барселоні, пропустивши єдиний гол в матчі: відео

Цей гол дозволив Піке повторити рекорд Ліги чемпіонів за кількістю голів захисниками в турнірі – 16. Належить це досягнення колишньому гравцю Реала Роберто Карлоса. Обійшов же Піке двох колишніх захисників "вершкових" – Серхіо Рамоса та Івана Ельгеру.

З цих 16 голів 14 піке забив, коли виступав за Барселону. І команда виграла всі матчі, в яких відзначався захисник. Ще два голи Піке забив, коли виступав за Манчестер Юнайтед.

При цьому три з 16 своїх голів в Лізі чемпіонів Піке забив саме у ворота Динамо. Він відзначився і в матчі в минулому сезоні. А також забивав у сезоні 2007/2008, коли виступав за Манчестер Юнайтед.

Окрім того, Піке став найстаршим гравцем Барселони, який забивав у Лізі чемпіонів – 34 роки та 260 днів. Попередній рекорд належав Сільвіньйо, який його встановив теж у матчі проти української команди – донецького Шахтаря. У 2008 році захисник забив, коли йому було 34 роки та 241 день.

Відео голу Піке у ворота Динамо