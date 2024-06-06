"Чекаю матчів проти Шахтаря": зірковий вихованець "гірників" прокоментував свій перехід у Динамо

У середу, 5 червня, київське Динамо офіційно оголосило про трансфер 27-річного українського півзахисника Олександра Піхальонка. Він перебрався до "біло-синіх" з Дніпра-1.

На футболіста також претендував Шахтар, проте вихованець "гірників" зробив свій вибір на користь столичного клубу. Угода підписана до 2029 року.

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Перші емоції Піхальонка після трансферу в Динамо

Після оголошення про трансфер Олександр Піхальонок дав перше інтерв'ю як новоспечений гравець Динамо. Він розповів, чи довго роздумував над пропозицією киян та поділився деталями переходу.

"Не скажу, що пропозиція від Динамо стала несподіванкою для мене, адже зацікавленість з боку киян була й у попередні трансферні вікна. Раніше не було конкретики, все на рівні чуток, а зараз уже Динамо звернулося з конкретною пропозицією, і я дуже радий приєднатися до київського клубу.

Перед тим, як підписати контракт, узяв на роздуми чотири-п’ять днів. Була певна ситуація з Шахтарем, із Дніпром-1 певні питання необхідно було узгодити. Загалом, багато чого потрібно було обміркувати, тому стільки часу пішло", – сказав півзахисник.

Піхальонок додав, що знайомий із багатьма динамівцями, тому, думає, що багато часу на адаптацію йому не знадобиться. Олександр сподівається, що зможе пробитися з командою у груповий етап Ліги чемпіонів та окремо висловився про принциповість майбутніх матчів з Шахтарем.

З нетерпінням чекаю матчів проти Шахтаря у складі Динамо. Ігри проти "гірників" завжди принципові, оскільки я є вихованцем донецького клубу. М’яко кажучи, в мене не склалося в Шахтарі, і, виходячи на поле тепер, я докладаю максимум зусиль, аби показати, як вони помилилися раніше,

– сказав Піхальонок.

Новачок Динамо також зізнався, що був розчарований відсутністю виклику до збірної України у тренувальний табір перед Євро-2024, проте зробить усе можливе, щоб повернутися до складу "синьо-жовтих".

"Не отримавши виклик до збірної України, маю час відпочити після сезону та підготуватися до нового виклику у своїй кар’єрі. Хоча, не буду кривити душею, дуже хотілося поїхати на Євро-2024.

Але я поважаю рішення тренера національної команди, розуміючи, що в мене була травма, що, напевно, вплинуло на рішення не викликати мене. Набиратиму свої найкращі кондиції, і через виступи у складі Динамо буду доводити своє право грати за національну збірну", – заявив Олександр.

Короткі відомості про Піхальонка