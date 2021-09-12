Піду туди, де я потрібен, – гімнаст Верняєв пригрозив змінити громадянство
Джерело:Суспільне Спорт
Олімпійський чемпіон Ріо-2016 у вправах на брусах Олег Верняєв не виключає, що на Іграх-2024 в Парижі представлятиме вже не Україну.
"Ситуація покрита туманом"
Олег Верняєв, якого на чотири роки відсторонили від змагань через мельдоній в крові, заявив, що розраховує на скорочення терміну дискваліфікації після оскарження рішення в Спортивному арбітражному суді в Швейцарії.
Дивіться також Український гімнаст Верняєв подав апеляцію на своє відсторонення через допінг
Також спортсмен не гарантував продовження участі в турнірах у складі збірної України.
Я поки нічого не афішую. Розбираємося, все, як то кажуть, вкрите туманом. Дуже багато питань, на які немає відповіді. Будемо розбиратися і дивитися. Поки я не можу багато говорити. Працюємо, чекаємо, як воно все вийде. У будь-якому випадку я розумію, що скасувати рішення про дискваліфікацію – навряд чи таке трапиться. Але якби хоча б на рік скоротили покарання – було б класно, я б уже в листопаді 2023 року повернувся,
– зазначив Верняєв.
В Україні, за словами гімнаста, не можуть створити нормальні умови для роботи, тому він готовий ставити жорсткий ультиматум перед федерацією.
"Чи готовий я представляти Україну на Олімпіаді 2024 року? Якщо зменшать термін дискваліфікації. Ну як? У нас тут паралельно йде конфлікт в збірній. І якщо мене повернуть в спорт, то, скажімо так, "сюсюкання не буде" – буде ультиматум: або я готуюся по повному карт-бланшу, мені готують всі умови, які потрібні, і прибирають всіх тих людей, які мені заважають, або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати.
Куди? Я про це ще не думав, ще не шукав ніяких пропозицій, оскільки ще не повернувся в спорт. Просто кажу: або я потрібен і робіть мені повні умови, або ж не потрібен і відпускайте", – пояснив ситуацію гімнаст.
За його словами, проблема полягає в людях, "які перебувають в залі". Йти зі збірної України Верняєв поки не хоче.
Я хочу займатися гімнастикою і виступати. І хочу робити це вдома. І розраховую, що приймуть "правильну" сторону. Мені наша молодь не заважає, я її тільки підтримую. А якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю. Я ж професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається лише один цикл до Парижа-2024 коли я розумію, що буду вигравати медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен, то я піду туди, де я буду потрібен,
– підсумував Олег Верняєв.
Що відомо про відсторонення Верняєва
- На початку січня 2021 року з'явилась несподівана інформація про відсторонення Верняєва. Олег не зможе брати участь у змаганнях до кінця завершення розслідування. Сам спортсмен та його тренер ніяк не коментували таку дискваліфікацію.
- Верняєв вже одного разу не поїхав на чемпіонат Європи. Тренер української збірної сказав, що причиною цього стали мікротравми спортсмена.
- Вже у липні Верняєв отримав дискваліфікацію на 4 роки за позитивний допінг-тест. За словами Верняєва, в одному з його допінг-тестів знайшли мельдоній. Термін дискваліфікації – 4 роки і починається з листопада 2020 року.