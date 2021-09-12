Піду туди, де я потрібен, – гімнаст Верняєв пригрозив змінити громадянство

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 у вправах на брусах Олег Верняєв не виключає, що на Іграх-2024 в Парижі представлятиме вже не Україну.

"Ситуація покрита туманом"

Олег Верняєв, якого на чотири роки відсторонили від змагань через мельдоній в крові, заявив, що розраховує на скорочення терміну дискваліфікації після оскарження рішення в Спортивному арбітражному суді в Швейцарії.

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Також спортсмен не гарантував продовження участі в турнірах у складі збірної України.

Я поки нічого не афішую. Розбираємося, все, як то кажуть, вкрите туманом. Дуже багато питань, на які немає відповіді. Будемо розбиратися і дивитися. Поки я не можу багато говорити. Працюємо, чекаємо, як воно все вийде. У будь-якому випадку я розумію, що скасувати рішення про дискваліфікацію – навряд чи таке трапиться. Але якби хоча б на рік скоротили покарання – було б класно, я б уже в листопаді 2023 року повернувся,

– зазначив Верняєв.

В Україні, за словами гімнаста, не можуть створити нормальні умови для роботи, тому він готовий ставити жорсткий ультиматум перед федерацією.

"Чи готовий я представляти Україну на Олімпіаді 2024 року? Якщо зменшать термін дискваліфікації. Ну як? У нас тут паралельно йде конфлікт в збірній. І якщо мене повернуть в спорт, то, скажімо так, "сюсюкання не буде" – буде ультиматум: або я готуюся по повному карт-бланшу, мені готують всі умови, які потрібні, і прибирають всіх тих людей, які мені заважають, або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати.

Куди? Я про це ще не думав, ще не шукав ніяких пропозицій, оскільки ще не повернувся в спорт. Просто кажу: або я потрібен і робіть мені повні умови, або ж не потрібен і відпускайте", – пояснив ситуацію гімнаст.

За його словами, проблема полягає в людях, "які перебувають в залі". Йти зі збірної України Верняєв поки не хоче.

Я хочу займатися гімнастикою і виступати. І хочу робити це вдома. І розраховую, що приймуть "правильну" сторону. Мені наша молодь не заважає, я її тільки підтримую. А якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю. Я ж професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається лише один цикл до Парижа-2024 коли я розумію, що буду вигравати медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен, то я піду туди, де я буду потрібен,

– підсумував Олег Верняєв.

Що відомо про відсторонення Верняєва