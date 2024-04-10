Динамо прояснило ситуацію з травмою Ярмоленка: чи підтвердилися чутки

Прес-аташе київського Динамо прокоментував ситуацію щодо можливої травми Ярмоленка. Він спростував інформацію про рецидив у футболіста.

Нещодавно з'явились чутки, що Ярмоленко пропустив тренування Динамо через рецидив травми. Андрій Шахов прокоментував цю ситуацію.

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Динамо спростувало чутки про рецидив у Ярмоленка

Шахов написав, що ніякого рецидиву немає і Ярмоленко просто відновлюється.

Ніякого рецидиву у Андрія Ярмоленка немає. Планове відновлення, через що сьогодні він займався індивідуально. Більше інформації про підготовку буде згодом на офіційному сайті клубу,

– зазначив прес-аташе Динамо.

Раніше Андрій пропустив 4 місяці через травму. Він зазнав травми коліна на початку жовтня 2023 року.

Наразі Динамо посідає 3 позицію в турнірній таблиці УПЛ, здобувши 45 очок. Кияни відстають від лідера на 4 бали та на 2 очки від Кривбасу. Наступний матч Динамо зіграє 13 квітня на виїзді з Олександрією. Поєдинок розпочнеться о 15:30.

Повернення Ярмоленко у Динамо