Підтримую Україну та будь-яку збірну, що проти Росії, – у мережі зацінили футболку вболівальника

У Києві на НСК "Олімпійський" 13 червня відбулася велика трансляція матчу Нідерланди – Україна. На арені зібрались 10 тисяч уболівальників. До речі, один з них прийшов із запальною футболкою.

Так, на футболці було написано: "Я підтримую тільки дві команди: Україну та будь-яку збірну, яка грає проти Росії".

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Українці оцінили футболку

Фото розлетілось у мережі. Українці ж схвально відреагували на футболку:

"Кращого напису і не вигадаєш",

"Підтримую",

"Хочу таку майку!"

Як вболівали за Україну на Олімпійському

Для трансляції матчу на "Олімпійському" звели рекордний за розмірами екран у 160 квадратних метрів. Вболівальники дотримувались карантинних норм

Перед початком гри відбулась автограф-сесія захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря. Зазначили, що завдяки глядачам під час поєдинку стадіон "вибухав": лунали пісні, заряди, гімн країни.

14 червня збірна України в Амстердамі грала з командою Нідерландів. У результаті українці поступились з рахунком 3:2. У першому таймі голів не було, а у другому – аж 5. За збірну Україну забили Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Українці дивились матч на "Олімпійському" / Фото "Шахтар":