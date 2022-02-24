Підтримали Україну: фанати норвезького Буде-Глімт розгорнули "синьо жовті" прапори під час матчу

Вболівальники норвезького Буде-Глімт влаштували акцію підтримки України на тлі російського військового вторгнення.

Підтримка від норвежців

Під час матчу Ліги Європи Буде-Глімт – Селтік вболівальники норвезького клубу масові підняли "синьо жовті" прапори на знак підтримки України.

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Нещодавно Буде-Глімт у товариському матчі зіграв із київським Динамо.

А на груповому етапі Ліги Конференцій норвежці грали з луганською Зорею. В Україні команди зіграли внічию (1:1), а вдома Буде-Глімт переміг (3:1).



Фанати норвезького Буде-Глімт підтриали Україну / Фото з твітеру B/R Football

Норвезький клуб переміг шотландський Селтік з рахунком 2:0.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.