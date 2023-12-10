Капітан чоловічої збірної з біатлону розповів про нестерпний біль після фінішу

Український біатлоніст Дмитро Підручний розпочав сезон на другому етапі Кубка світу. Він прокоментував фініш у гонці переслідування.

Підручний фінішував на 19-1 позиції. При цьому у гонці він стартував з 52-ї позиції, Дмитро відіграв 33 місця. Це найкращий прогрес серед усіх учасників.

Дивіться також Неймовірний прорив: Підручний забіг у топ-20 персьюту в Гохфільцені

Як почуває себе лідер збірної

Ви видали сьогодні дійсно по-спортивному красиву гонку. А що сталося на фініші, коли ви боролися із ще двома суперниками: Кюном і Крчмаржем?

Я боровся до кінця за кожну позицію. Мені кричали, що я йду там 21-м – 22-м, тому я плюс-мінус розрахував, що можу за двадцятку боротися.

Тож боровся із суперниками до кінця. А в кінці, коли вже зробив розножку, мене трохи захитало, я впав і палкою вдарив у живіт. Тому на фініші довелося трохи полежати, покорчитися від болю.

Наразі як себе почуваєте?

Трішечки ще боляче, але взагалі – більш-менш нормально.