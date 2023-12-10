Капітан чоловічої збірної з біатлону розповів про нестерпний біль після фінішу
Джерело:ФБУ
Український біатлоніст Дмитро Підручний розпочав сезон на другому етапі Кубка світу. Він прокоментував фініш у гонці переслідування.
Підручний фінішував на 19-1 позиції. При цьому у гонці він стартував з 52-ї позиції, Дмитро відіграв 33 місця. Це найкращий прогрес серед усіх учасників.
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Як почуває себе лідер збірної
Ви видали сьогодні дійсно по-спортивному красиву гонку. А що сталося на фініші, коли ви боролися із ще двома суперниками: Кюном і Крчмаржем?
Я боровся до кінця за кожну позицію. Мені кричали, що я йду там 21-м – 22-м, тому я плюс-мінус розрахував, що можу за двадцятку боротися.
Тож боровся із суперниками до кінця. А в кінці, коли вже зробив розножку, мене трохи захитало, я впав і палкою вдарив у живіт. Тому на фініші довелося трохи полежати, покорчитися від болю.
Наразі як себе почуваєте?
Трішечки ще боляче, але взагалі – більш-менш нормально.Зверніть увагу! В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу Дмитро Підручний розповів про своє відновлення після травми, підготовку до нового сезону та повернення на Кубок світу. Певне інтерв'ю — читайте за посиланням.