Болісна втрата: Підручний щемливо присвятив "бронзу" на Кубку IBU загиблому на фронті другові

Дмитро Підручний застрибнув на п'єдестал за підсумками спринту на етапі Кубка IBU з біатлону у австрійському Обертілліаху. Українець став третім, поступившись лише двом норвежцям.

Дмитро Підручний показав гарний хід та вибив 9 із 10 мішеней на двох вогневих рубежах. Уродженець Тернополя програв 9,8 секунди переможцю спринту Ендре Стрьомсгейму та лише 0,4 секунди іншому норвежцю Вебйорну Соеруму, ставши третім.

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Підручний: Сьогодні я не отримав від нього повідомлення

Це був перший офіційний старт для капітана чоловічої збірної України після операції на розірваному меніску. Очікувалось, що Дмитро повернеться до змагань напередодні початку чемпіонату світу-2023, який прийме німецький Обергоф (8 – 19 лютого).

Збірна України оголосила склад на ЧС-2023 з біатлону. Юрай Санітра візьме із собою в Обергоф Дмитра Підручного, Артема Приму, Антона Дудченка, Богдана Цимбала та Дениса Насико. На останнє місце серед чоловіків претендують Руслан Ткаленко, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.

Підручний через свою сторінку в інстаграмі зізнався, кому присвятив свою "бронзу" на Кубку IBU. Дмитро розповів історію про свого друга Едуарда Пінчука, який закинув на передовій, захищаючи Україну від безжального ворога.

Біатлоніст болісно пережив цю втрату друга. Саме йому Дмитро захотів присвятити свій бронзовий виступ.

"Якби не такі хлопці як він, ми би не мали змоги представляти Україну на міжнародній спортивній арені"

"Останні декілька тижнів для мене були важкими не лише через те, що я повертався у спорт, але й через те, що на війні я втратив товариша. Останнім часом я багато з ним спілкувався, ми підтримували один одного, але, на жаль, сьогодні я не отримав від нього повідомлення", – розпочав цими словами публікацію біатлоніст.

Я би хотів присвятити цю медаль моєму товаришу Едуарду, який декілька тижнів тому загинув захищаючи Україну. Якби не такі хлопці як він, сьогодні ми би не мали змоги представляти Україну на міжнародній спортивній арені і прославляти її. Ми робимо все від себе можливе, щоб про нашу країну чули і не забували, щоб наш прапор підіймався на найвищій сходинці п'єдесталу,

– написав біатлоніст.

Також Підручний звернувся не лише до своїх фанатів, а й загалом до українського народу. Дмитро попросив підписати петицію на присвоєння звання Героя України (посмертно) його загиблому на фронті другу Едуарду Пінчуку.