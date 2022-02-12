Підручний і Прима у топ-15 спринту на Олімпіаді-2022, Бьо виграв друге "золото" в Пекіні

На Олімпійських іграх у Пекіні відбулася чоловіча спринтерська гонка в біатлоні. Олімпійським чемпіоном став норвежець Йоганнес Бьо. Українці, на жаль, не зачепилися за медалі.

Бьо виграв третю медаль у Пекіні

Йоганнес Бьо виграв гонку попри одне штрафне коло, повідомляє 24 канал. Норвежець продемонстрував потужну швидкість і не залишив шансів переслідувачам.

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Для Бьо це вже третя медаль у Пекіні. Норвежець здобув "золото" в змішаній естафеті та "бронзу" в індивідуальній гонці.

Також третю медаль у Пекіні здобув француз Кантен Фійон-Має. До "срібла" в естафеті та "золота" індивідуальної гонки він додав ще одну срібну нагороду.

Як і Бьо, Фійон-Має зайшов на одне штрафне коло й програв норвежцю 25 секунд. Третє місце на подіумі дісталося ще одному норвежцю. Тар'єй Бьо зумів здобути "бронзу". У Пекіні він також виграв "золото" в естафеті.

Як виступили українці

Найкраще серед представників збірної України виступив чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний. Він допустив тільки один промах і програв переможцю трішки більше, аніж хвилину. У Дмитра 13-а позиція.

Потужно спринт провів також Артем Прима, який, на жаль, допустив один промах на "стійці". Штрафне коло потенційно завадило Артему пробитися у топ-10. Він посів 15-у позицію.

Цікаво, що Прима програв Підручному менше секунди.

На жаль, погану стрільбу продемонстрували Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Дудченко замкнув топ-60 і пробився у персьют. Натомість Цимбал тільки 66-й і пропустить гонку.

Результати чоловічого спринту на Олімпіаді-2022

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1) 24:00.4

2. Кантен Фійон-Має (Франція, 1+0) +25.5

3. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+1) +38.9

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13. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +1:18.6

15. Артем Прима (Україна, 0+1) 1:19.4

60. Антон Дудченко (Україна, 2+0) +2:51.2

66. Богдан Цимбал (Україна, 3+0) +2:58.6