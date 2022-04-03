Підручний поставив крапку у діалозі з Фуркадом, який образився на "йди нах*й"

Нещодавно лідер чоловічої збірної з біатлону Дмитро Підручний у своєму інстаграмі звернувся до відомих братів Фуркадів. Він розкритикував позицію французьких спортсменів, які підтримали відсторонених росіян.

Підручний: На цьому наш діалог закінчено

Відомий біатлоніст Мартен Фуркад образився на слова Підручного. Француз заявив, що Дмитро процитував його брата Сімона Фуркада, а сам він нібито не виступав проти відсторонення російських атлетів від змагань.

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Якщо ви не помітили, в інтерв’ю не моє ім’я. І ваш коментар дуже смішний, враховуючи, що я боровся із Росією усю кар’єру,

– написав Мартен.

Підручний відразу ж спростував заяву француза. Він написав три аргументи, які суперечать словам Фуркада-молодшого.

"У перші кілька днів, після того, як російських спортсменів усунули від змагань, ти запостив сторіз: "Моє серце з моїми російськими друзями".

Ти ніколи нічого публічно не говорив про українських спортсменів, які не мають можливості брати участь у змаганнях через російське вторгнення.

Ти ніколи публічно не засуджував війну, яку Росія почала проти України.

Думаю, на цьому наш діалог закінчено", – відповів Дмитро.

З чого розпочався конфлікт

Французький біатлоніст Сімон Фуркад розповів в інтерв'ю, що він проти відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань. Він наголосив, що "спорт повинен бути поза політикою".

Спортсмен зазначив, що такої ж думки і його титулований брат Мартен Фуркад.

Дмитро Підручний відреагував на абсурдні слова француза. У своєму інстаграмі він писав пост, де постав братів вслід за російським кораблем. Також українець аргументував, чому ж все-таки спорт не може бути поза політикою.

Відразу після повномасштабного вторгнення Підручний вступив до лав військової частини Національної гвардії України в Тернополі.