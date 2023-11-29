"Було багато відкриттів": Підручний оцінив виступ конкурентів на Кубку світу

Український біатлоніст Дмитро Підручний пропустив старт сезону через відновлення після травми. Він прокоментував виступ суперників.

Наразі відбулося лише декілька гонок: дві змішані естафети та індивідуалка. В індивідуальній гонці перемогу здобув німець Роман Реес. "Срібло" дісталося ще одному представнику Німеччини Юстусу Штрелоу. "Бронзу" взяв чинний володар Великого кришталевого глобуса норвежець Йоганнес Бьо. Дмитро Підручний в інтерв'ю 24 Каналу прокоментував виступ конкурентів.

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Підручний про старт сезону

А як оцінюєте виступ суперників? Хто буде лідером цього сезону, як гадаєте?

До початку сезону, напевно, всі думали, що Йоганнес Бьо буде лідером. Однак в індивідуальній гонці було багато відкриттів. Я думаю, що все-таки Йоганнес буде далі на кожному старті боротися за лідерство. Ми бачимо, що збірна Німеччини, як чоловіча, так і жіноча, всіх здивувала. Показали дуже хороший хід. Думаю, що це зв'язано з підготовкою лиж. Було помітно, що в них добре катять лижі.

Можливо, в норвезької збірної були якісь проблеми, тому що вся команда виглядала на лижні не так, як завжди. Але це перша гонка сезону, тому прогнозувати, хто стане новим лідером поки важко. Давати прогнози, якщо чесно, після цієї гонки стало ще важче.