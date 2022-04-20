Підручний балотуватиметься на посаду президента Федерації біатлону України

Український біатлоніст Дмитро Підручний схоже, що розмірковує про закінчення своєї спортивної кар'єри. Оскільки він балотуватиметься на посаду президента Федерації біатлону України.

Підручний прийняв важливе рішення

Раніше повідомлялося, Володимир Бринзак не буде висувати свою кандидатуру на пост президента Федерації біатлону України. Він очолював цю посаду з 1998 року.

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Підручний розповів, що вирішив подати свою кандидатуру на виборах нового очільника ФБУ.

Скажу відверто – мені пропонували взяти участь у виборах 2022 року. Буквально кілька днів тому я прийняв для себе рішення погодитись на висунення моєї кандидатури на цю посаду. Сам я цього зробити не можу, оскільки тільки члени ФБУ, місцеві осередки, подають кандидатуру для розгляду на конференції,

– сказав він.

За словами Дмитра, більшість спортсменів його підтримують, оскільки атлети потребують змін в українському біатлоні.

"Спілкувався на цю тему з багатьма спортсменами. Не всі, але більшість підтримують мене. Я розумію, що біатлоністи не голосують. Комітет спортсменів має лише два голоси. Але для мене було важливо почути їхню думку – спортсмени дійсно хочуть зараз змін", – зазначив Підручний.

"ФБУ – це не чиясь власність, а громадська організація"

Біатлоніст сподівається, що буде один кандидат, який захоче розвивати ФБУ. Він хоче, аби вибори відбулися чесно, і в нього були гідні суперники.

"Ще раз підкреслю, що я вирішив спробувати висунути свою кандидатуру буквально кілька днів тому. Питання навіть не в тому, виграю я чи ні. ФБУ – це не чиясь власність, а громадська організація. Якщо якась обласна федерація хоче висунути умовного Підручного чи будь-якого іншого кандидата, то вона має на це право.

Всі ці слова Володимира Михайловича про те, що він готовий передати комусь владу є некоректними. На мою думку, його обов’язок як президента організувати демократичні вибори, а кого виберуть представники регіонів, то це вже інше питання. Я сподіваюся, що все ж таки це відбудеться згідно із статутом федерації і чинним законодавством. І буде не один бажаючий взяти участь у цих виборах, щоб змінювати біатлон на краще", – заявив Дмитро.

Остаточне рішення щодо закінчення кар'єри Підручний ще не прийняв.

Якщо все вийде і конференція таки відбудеться, то тоді мені доведеться зробити вибір. Поєднувати я не буду,

– додав спортсмен.

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