"Ссику*ни бояться контрнаступу": як український спорт реагує на підрив росіянами Каховської ГЕС

Окупанти вчинили черговий терористичний злочин. 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, тепер тисячі українців залишаються у небезпеці через підняття води та затоплення міст.

О 06:07 в ОК "Південь" повідомили, що окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок чого вода різко підіймається та прямує до найближчих населених пунктів. Очікувалось, що ближче 11:00 вода у Дніпрі досягне свого критичного рівня. Тому евакуація мешканців Херсонщини вже розпочалась.

До теми Рівень води підіймається, триває евакуація: що відомо про підрив росіянами Каховської ГЕС

Зозуля: На жаль, черговий доказ того, що ми маємо справу з вибл*дками

Вже о 07:30 були затоплені перші населені пункти, люди опинились фактично у водяній пастці. Також цей терористичний вчинок може негативно вплинути на роботу ЗАЕС. Проте повідомляють, що ситуація на станції контрольована.

Із останніх новин стало відомо про 742 евакуйованих осіб із правобережної частини Херсонщини. Через затоплення доріг евакуаційна операція ускладнюється. У Херсоні вже затоплені райони Гідропарку і Нафтогавані. На Острові продовжується евакуація людей з трьох пунктів збору.

Колишні та чинні українські спортсмени вже із самого ранку реагують на звірський вчинок російських загарбників. Сайт 24 Каналу зібрав реакції українських зірок спорту на терористичний злочин Росії. Найемоційніше відреагував колишній нападник збірної України з футболу Роман Зозуля.

Спершу футболіст подякував силами ППО, які цієї ночі збили усі 35 крилатих ракет, які росіяни випустили по Україні. Зозуля заявив, що окупанти зруйнували Каховську ГЕС для того, аби відтермінувати контрнаступ ЗСУ, який і так відбудеться.

Ну, а по-друге – росіяни не люди. Сьогодні рано вранці ці покидьки підірвали Каховську ГЕС. Зараз Херсонщина зазнає підтоплень. Страждають цивільні. Наслідки цієї катастрофи ми поки не можемо уявити. Думаю буде не один населений пункт евакуйовано. На жаль, черговий доказ того, що ми маємо справу з вибл*дками. Ссик*ни бояться контрнаступу і роблять все, щоб відтягнути цей момент, щоб зруйнувати плани ЗСУ. Але ми з вами розуміємо, що нічого не зупинити вже. Наступ буде,

– написав Роман.

Зозуля звернувся до українців та ЗМІ, аби ті не кричали на кожному кроці про контрнаступ наших військових. ЗСУ ж закликали зберігати спокій та тишу.

"Одного ранку ми прокинемось і дізнаємось, що наші хлопці пішли вперед. А до цього моменту – наша з вами основна задача, допомагати військовим. Відгукуватись на їх збори, бо для кращого результату – вони мають багато потреб! Віримо в ЗСУ, ППО та нашу неньку Україну!", – додав футболіст.

Також на зруйновану Каховську ГЕС відреагували інші українські спортсмени – Сергій Стаховський, Еліна Світоліна, Олена Овчиннікова, Оксана Лівач та інші.



Реакція Еліни Світоліної / Скриншот із інстаграму тенісистки



Реакція Оксани Лівач / Скриншот із інстаграму борчині



Реакція Сергія Стаховського / Скриншот із інстаграму колишнього тенісиста



Реакція Олени Овчиннікової / Скриншот із інстаграму спортсменки



Реакція Марти Костюк / Скриншот із інстаграму тенісистки



Реакція Марини Бех-Романчук / Скриншот із інстаграму легкоатлетки