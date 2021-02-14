Підгрушна – 7-а у персьюті чемпіонату світу з біатлону, Екхофф оформила "золотий" дубль

У неділю, 14 лютого, у словенській Поклюці відбулась ще й жіноча гонка переслідування на чемпіонаті світу з біатлону-2021. Найвище серед українок фінішувала Олена Підгрушна – 7-а.

Протягом всього персьюту велась боротьба між Тіріль Екхофф та Анаїс Шевальє-Буше. У їх боротьбу вклинювалась Деніс Херманн. Але остання стрільба розставила ві крапки над "і".

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Норвежка втретє підійнялась на п'єдестал у словенській Поклюці. Екхофф – триразова чемпіонка світу 2021 року. Другою фінішну лінію австрійка Ліза-Тереза Хаузер. Трійку призерок гонки переслідування замкнула французька біатлоністка Анаїс Шевальє-Буше.

Результат гонки

1. Тіріль Екхофф (Норвегія) 30:38.1

2. Ліза-Тераза Хаузер (Австрія) +17.3

3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) +33.0

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7. Олена Підгрушна (Україна) +1:13.9

24. Дарія Блашко +2:59.2

25. Юлія Джима +2:58.4

DNF Валя Семеренко (зійшла з дистанції)

Хід гонки

Першою на старт серед українських біатлоністок виїхала Олена Підгрушна, майже відразу за її спиною стартувала Дарія Блашко. Юлія Джима та Валя Семеренко вийшли на трасу під 37 і 50 номерами відповідно.

Перший вогневий рубіж капітан збірної Підгрушна пройшла на відмінно та вийшла 8-ю на дистанцію. Її початок підтримала і Джима – 30 сходинка. Менш досвідчена Блашко двічі влучила у "молоко" – 34. Найгірше спрацювала Валя Семеренко – чотири промахи та аж 60 останнє місце.

Підгрушна додала у свій актив другий нуль та виїхала на третє коло 12-ю. Не критична ситуація на другому вогневому рубежі була для Джими – одна хиба. Навіть попри промах Юлія покращила свої позиції – 26-а. Блашко до двох промахів на першій стрільбі додала ще один на другій – 32 сходинка. Найгірша серед українок Семеренко закрила 4 з 5 мішеней.

Капітан жіночої команди Підгрушна втретє поспіль закрила всі мішені. Олімпійська чемпіонка виїхала на передостаннє коло вже у топ-10. Третій вогневий рубіж став першим "сухим" для 25-річної Блашко – 27 позиція, а от Джима двічі схибила. Така стрільба відкинула досвідчену українку з 26 на 35 місце. Валя Семеренко ж зійшла з дистанції. Боротьбу за важливі очки продовжили три українські біатлоністки.

Що творила Підгрушна на вогневому рубежі – нуль. Але у персьюті вибила всі 20 з 20. Блашко та Джима теж пройшли стрільбу без промахів – 25 та 29 позиції відповідно. Найвищою у гонці фінішувала Підгрушна – 7-ю. Блашко дещо погіршила свої позиції відповідно до стартової – 24. А от Джима ж навпаки підійнялась із 37-ї на 25.



Календар чемпіонату світу з біатлону-2021 / Інфографіка Спорт 24