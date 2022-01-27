Підготовка до відбору на ЧС-2022: Петраков вирушить на збори команд УПЛ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков вирушив до Туреччини, де відбувається підготовка клубів чемпіонату України до нового сезону.

Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що Петраков поїде до Туреччини слідкувати за потенційними гравцями національної команди.

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"Олександр Васильович вирушить до Туреччини, де відбуватимуться збори клубів УПЛ. Він відвідає всі тренування, поспілкується з наставниками команд та гравцями збірної України. Петраков особисто спостерігатиме за процесом підготовки гравців на зборах", – сказав Павелко.

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