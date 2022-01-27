Підготовка до відбору на ЧС-2022: Петраков вирушить на збори команд УПЛ
27 січня 2022 , 07:47Читать новость на русском
Джерело:ТК "Футбол"
Головний тренер збірної України Олександр Петраков вирушив до Туреччини, де відбувається підготовка клубів чемпіонату України до нового сезону.
Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що Петраков поїде до Туреччини слідкувати за потенційними гравцями національної команди.
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"Олександр Васильович вирушить до Туреччини, де відбуватимуться збори клубів УПЛ. Він відвідає всі тренування, поспілкується з наставниками команд та гравцями збірної України. Петраков особисто спостерігатиме за процесом підготовки гравців на зборах", – сказав Павелко.
Боротьба України за участь на ЧС-2022
- Шотландія стане першим суперником "синьо-жовтих" у плей-офф відбору ЧС-2022. Матч відбудеться на очах рідних уболівальників шотландців.
- Якщо українцям вдасться святкувати перемогу, то вони проведуть ще одну зустріч проти переможця матчу Уельс – Австрія. Звитяги у цих двох зустрічах дозволять підопічним Петракова поїхати у Катар.
- Через ці поєдинки УАФ перенесли три матчі УПЛ.
- Україна з другого місця пробилась у плей-офф відбору. Пряму путівку з групи у Катар здобула Франція.