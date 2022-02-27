Під вибухи бомб: дружина українського футболіста народила доньку у Києві

Дружина відомого футбольного голкіпера Ігоря Литовки Олена народила дівчинку у столиці України, бігаючи зовсім одна від бомбосховища до палати.

Футболіст повідомив про це в соцмережах, зазначивши, що його дружина Олена народжувала в центрі Києва "під звуки вибухів бомб та сирен".

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"Сьогодні о 9:07 у Києві під звуки вибухів бомб і сирен народилася дуже смілива дівчинка. А інакше і бути не може, тому що її мама – справжній герой! Весь час бігаючи від бомбосховища до палати, вона, стримуючи хвилювання та паніку, залишалась зовсім одна в центрі нашої столиці.

Кохана, я дякую тобі за донечку. А також хочу сказати слова подяки усім, хто запропонував свою допомогу, знаючи мою ситуацію. Миру усім", – написав Литовка.

Вага новонародженої становила 3160 грамів, зріст – 53 см.

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