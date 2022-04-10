Під українськими прапорами: в окупованій Голій Пристані відбувся турнір із мініфутболу

10 квітня 2022 , 17:46
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Джерело:

фейсбук Юрія Зеленіна

В окупованому місті Гола Пристань, що на Херсонщині, відбувся турнір із мініфутбол під гаслом "Гола Пристань – це Україна". Місцеві прийшли підтримати своїх земляків.

"Гола Пристань – це Україна"

Футбольний майданчик у Голій Пристані був прикрашений українськими прапорами. Аби підтримати своїх земляків, прийшло близько 100 вболівальників.

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За словами місцевого мешканця Юрія Зеленіна, у турнірі брали участь 3 команди гравців. Також вболівальники зібрали кошти, які пожертвують нужденним.

Вболівальники зібрали 1756 грн, які передадуться в Управління соціального захисту населення для придбання продуктів харчування багатодітним сім'ям,
– повідомив мешканець.


Турнір відбувся під гаслом "Гола Пристань – це Україна" / Фото з фейсбуку Зеленіна


Змагалися 3 команди / Фото з фейсбуку Зеленіна


Чимало охочих прийшли підтримати своїх земляків / Фото з фейсбуку Зеленіна 

Чоловік зазначив, що місцева лікарня працює, медики на місці. Також функціонує ринок та курсує місцевий автобус, запевняє Юрій.

За його словами, російські військові перебувають у санаторії "Гопри". Міський голова та ряд інших місцевих мешканців досі перебувають у полоні російських окупантів.

Автор: Дарина Жданович