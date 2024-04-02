Під час вибуху там були хлопці та дівчата, – ОВА про атаку по училищі в Дніпрі

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак відреагував на черговий обстріл Дніпра. Внаслідок теракту росіян постраждала спортивна школа, в якій знаходилися люди.

Внаслідок масованого ракетного удару Росії по Дніпру була пошкоджена спортивна школа, в якій, зокрема, займалася зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх. Раніше на цей терористичний акт відреагувала Ярослава, а тепер є нові подробиці від Дніпропетровської ОВА.

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Під час вибуху в училищі Магучіх перебували молоді спортсмени

На черговий терористичний акт росіян відреагував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. На своєму телеграм-каналі він опублікував пост, у якому повідомив, що під час вибуху в будівлі училища знаходились молоді спортсмени.

"Росіяни скоїли злочин проти найдорожчого – дітей! Потрощили садочок у Дніпрі. А ще – коледж. Понад сорок років у ньому виховували справжніх зірок спорту.

Звідси вийшли відомі на світовій арені спортсмени Ярослава Магучіх, Михайло Кохан, Анна Рижикова та Денис Кесіль. Ті, які цього року представлятимуть країну на Олімпійських іграх.

І сьогодні, під час вибуху, там були хлопці та дівчата. Добре, що дотрималися правил безпеки і з повітряною тривогою спустилися в укриття. Та все одно – агресія, яку спрямував на них ворог, залишить свій відбиток.

Залишить, але не зламає. Бо вони – майбутнє України. І за неї продовжать боротьбу. Прославлятимуть кожен у своєму виді спорту", – написав Сергій Лисак.

Відео наслідків ракетного удару по Дніпру

Нагадаємо, російська армія сьогодні, 2 квітня, завдала ракетного удару по Дніпру. Унаслідок цього постраждали цивільні особи, а також спортивна школа та база футбольного клубу СК Дніпро-1.