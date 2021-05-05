Під час триочкового кидка в матчі НБА в залі погасло світло: команда у підсумку програла – відео

У матчі між Нью-Орлеан Пеліканс та Голден Стейт Ворріорс під час триочкового кидка Стефена Каррі в залі погасло світло. Цей момент "надломив" гостей, які у підсумку поступилися.

Епізод стався у третій чверті за 3:57 хвилини до кінця. Каррі здійснив дальній кидок, але й той час в залі Smoothie King Center погасло світло. Лідер Ворріорс намагався довести, що він влучив, але арбітри не зарахували цей кидок.

На той час Ворріорс були попереду в рахунку 77:71. А Каррі реалізував 8 з 14 дальніх кидків, набравши 35 очок.

Після цього епізоду гра що у Ворріорс, що у Каррі "не пішла". За 16 хвилин до кінця матчу Каррі набрав лише два очки, реалізувавши один кидок з 11 спроб. Всі шість його дальніх кидків були повз ціль.

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У підсумку Пеліканс вдалося виграти цей матч.

Варто додати, що Пеліканс та Ворріорс змагаються за потрапляння в плей-офф НБА. Поки краща статистика саме у ГСВ – 33 перемоги у 66 матчах. Пеліканс здобули лише 30 перемог за 66 матчів.